"Crede che la ragazza si sia uccisa?" domanda l'operatore del 911. "Non è tornata dentro..." risponde Toman nella registrazione audio ottenuta dal Sun Sentinel. Dalla traccia audio non si riesce a capire il motivo che ha portato la Wilson a decidere di colpire il suo ragazzo, per poi suicidarsi.



La polizia ha poi trovato la ragazza, Crystal Wilson, distesa a terra nel giardino dietro l'abitazione, con un proiettile in corpo. Prima di compiere il folle gesto, nella registrazione si sente la donna piangere e chiedere scusa: "Ti amo e mi dispiace tantissimo".



La telefonata

Durante la chiamata, il poliziotto dice di non potersi muovere a causa della ferita riportata alla gamba sinistra e mentre sta spiegando l'accaduto sente un colpo di pistola: "Mio Dio - si lascia sfuggire Toman - spero non si sia uccisa. Non torna dentro e non sento alcun rumore provenire dal giardino". L'operatore, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, chiede al poliziotto di rimanere in linea e cerca di farsi spiegare cosa è successo. Toman ricostruisce l'inquietante sequenza che ha portato alla morte della donna: "Si è avvicinata, mi ha dato un bacio e mi ha detto 'mi dispiace'. Aveva in mano una calibro 38, ma era scarica. Non so dove sia riuscita a trovare i proiettili per caricarla". I soccorritori al loro arrivo hanno trovato la donna priva di vita nel giardino dietro l'abitazione, morta a causa di un colpo d'arma da fuoco.