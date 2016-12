foto Ap/Lapresse

07:34

- Non si fermano le proteste per il film sul profeta Maometto. Più di mille afghani hanno manifestato davanti alle basi Usa e Nato a Kabul per protestare contro il video prodotto negli Stati Uniti. Due auto della polizia sono state date alle fiamme e dalla folla sono stati sparati colpi d'arma da fuoco verso gli agenti che non hanno risposto. Lo ha riferito il capo della polizia della capitale, Mohammad Ayoub Salangi.