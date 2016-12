foto Ansa

20:10

- La violenta reazione del mondo musulmano al film islamofobo ha causato il primo morto in Pakistan. Una persona è stata uccisa a Hyderabad quando, come dice la polizia, persone non identificate hanno aperto il fuoco a una manifestazione di protesta. A Karachi, la più grande città pakistana, cinque persone (due agenti e tre manifestanti) sono rimaste ferite quando la polizia ha bloccato un corteo di circa mille persone diretto verso il consolato Usa.