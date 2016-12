foto Ap/Lapresse

18:32

- Almeno 50 persone sono rimaste uccise oggi negli scontri in Siria, dove l'opposizione accusa le forze del presidente Bashar Assad di aver intensificato le azioni militari contro i ribelli. Molte le vittime soprattutto ad Aleppo e vicino a Damasco, come dicono all'Osservatorio siriano per i diritti umani. Scontri sono in corso a Damasco, mentre ad Aleppo elicotteri del regime hanno bombardato le postazioni dei ribelli.