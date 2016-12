foto Ap/Lapresse

16:14

- Le proteste sono iniziate "spontaneamente non come una risposta premeditata" a un video "molto offensivo" sull'Islam. Poi "alcuni estremisti, equipaggiati con armi più pesanti, ne hanno assunto il controllo" ed è probabile che le loro proteste continueranno. Lo afferma l'ambasciatore americano all'Onu, Susan Rice, in un'intervista ad Abc, sottolineando che coloro che stanno causando le violenze sono una "piccola minoranza" e saranno sconfitti.