foto Reuters Correlati Il Papa in Libano: "I cristiani siano testimoni di pace in Medio Oriente" 19:57 - Le autorità libiche hanno arrestato una cinquantina di persone, accusate di essere coinvolte nell'assalto al consolato statunitense a Bengasi, dove ha trovato la morte anche l'ambasciatore americano Christopher Stevens e altri tre funzionari. Gli Stati Uniti hanno intanto ordinato allo staff non essenziale delle ambasciate in Sudan e Tunisia, e a tutti i familiari del personale, di abbandonare questi due Paesi. - Le autorità libiche hanno arrestato una cinquantina di persone, accusate di essere coinvolte nell'assalto al consolato statunitense a Bengasi, dove ha trovato la morte anche l'ambasciatore americano Christopher Stevens e altri tre funzionari. Gli Stati Uniti hanno intanto ordinato allo staff non essenziale delle ambasciate in Sudan e Tunisia, e a tutti i familiari del personale, di abbandonare questi due Paesi.

L'annuncio degli arresti in Libia è stato dato dal presidente del Parlamento del Paese, Mohammed Al Megaryef, in un'intervista alla Cbs.



Gli Usa ammettono: offensivo il film anti-Islam

Sulle proteste innescate dalla pellicola contro Maometto è intervenuto l'ambasciatore americano all'Onu, Susan Rice, dicendo che le manifestazioni sono iniziate "spontaneamente non come una risposta premeditata" a un video "molto offensivo" sull'Islam. Poi "alcuni estremisti, equipaggiati con armi più pesanti, ne hanno assunto il controllo" ed è probabile che le loro proteste continueranno. In un'intervista ad Abc, la Rice sottolinea inoltre che coloro che stanno causando le violenze sono una "piccola minoranza" e saranno sconfitti. "Perderanno", dice, mentre avanza la democrazia.



Sale la tensione: evacuate due ambasciate Usa

Il dipartimento di Stato degli Usa ha anche esortato alla partenza i cittadini americani che si trovano in Tunisia. "I cittadini statunitensi che rimarranno in Tunisia devono usare la massima precauzione ed evitare le manifestazioni", afferma ancora il dipartimento di Stato.



Le misure sono state prese dopo che le ambasciate in Sudan e Tunsia sono state violentemente assaltate nell'ambito dell'ondata di proteste contro il video anti Islam. Il governo di Khartoum ha inoltre respinto la richiesta americana di inviare una forza di marines a protezione dell'ambasciata.



Tunisia, via 128 americani

Dopo l'appello del dipartimento di Stato già 128 americani hanno lasciato la Tunisia, tra diplomatici e personale in servizio nell'ambasciata della capitale e familiari. Le operazioni di partenza si sono esaurite in mattinata.



Film blasfemo, l'Iran alza la taglia su Rushdie

Con una logica apparentemente incomprensibile una fondazione religiosa iraniana finanziata dallo Stato ha alzato la taglia sulla testa dello scrittore indo-britannico, Salman Rushdie, portandola a 3,3 milioni di dollari. Il tutto legato al film considerato blasfemo nel mondo islamico (L'innocenza dei musulmnai). L'autore dei 'Versetti satanici', condannato a morte da una fatwa (editto religioso) dall'aytollah Ruhollah Khomeini nel 1989, non ha alcuna relazione con la pellicola realizzata in america da conservatori cristiani evangelici e copti.



Pakistan, almeno un morto e cinque feriti

Continuano le violente reazioni del mondo musulmano al film, che hanno causato il primo morto in Pakistan. Una persona è stata uccisa nella città meridionale di Hyderabad quando, riferisce la polizia, persone non identificate hanno aperto il fuoco durante una manifestazione di protesta. A Karachi, la più grande città pakistana, ci sono stati cinque feriti (due agenti e tre manifestanti) quando la polizia ha bloccato un corteo di circa mille persone diretto verso il consolato americano.



Libia, agenti Fbi ritardano: motivi di sicurezza

I timori per la sicurezza stanno ritardando l'arrivo dell'Fbi in Libia. Secondo quanto riportato dalla Cnn, gli agenti sarebbero dovuti arrivare nel Paese già ieri, ma l'instabilità nell'area ha causato un ritardo: alcune fonti hanno riferito che l'Fbi non vede alcun vantaggio nell'inviare personale in un'area pericolosa, ma non è ancora chiaro a fronte di quali condizioni di stabilità gli agenti potranno arrivare. L'Fbi si sta limitando a interrogare fuori dalla Libia anche degli evacuati dopo l'attacco al consolato Usa.



Tunisi, arrestato leader salafita

A Tunisi è stato arrestato Mohamed Bakti, il primo leader del movimento salafita del Paese caduto nella rete degli investigatori che stanno conducendo le indagini sui disordini di venerdì davanti all'ambasciata americana. Secondo il sito Tunisie Numerique, sarebbe stato fermato nella notte nella sua regione natale, quella di Zaghouan, da elementi della Brigata anti-terrorismo, unità in prima fila nelle indagini. Il leader salafita sarebbe stato visto partecipare alla manifestazione di venerdì prima di fare perdere temporaneamente le sue tracce.



Sudan, anche i tedeschi lasciano l'ambasciata

Anche la Germania ha deciso di ritirare il personale della sua ambasciata a Khartoum, dopo gli attacchi di venerdì alla sua sede diplomatica. Sarà anche accrescuto il livello di sicurezza attorno all'ambasciata, dal momento che la situazione rimane "tesa", ha detto una portavoce del Ministero degli Esteri tedesco.



Belgio, 230 arresti in una manifestazione anti-Usa

Disordini anche in Europa dopo il film anti-Islam. La polizia belga ha fermato 230 persone ad Antwerp, nel nord del Paese, durante gli scontri di sabato con manifestanti islamici che protestavano contro la diffusione della pellicola considerata blasfema. Alcuni dimostranti hanno bruciato bandiere americane. Un poliziotto è rimasto lievemente ferito. Tra gli arrestati c'è il leader del gruppo Sharia4Belgium.



Pakistan, protesta contro il consolato Usa: otto feriti

Migliaia di manifestanti hanno marciato verso il consolato americano a Karachi, in Pakistan, in una violenta manifestazione di protesta contro il video anti-Islam, che si è conclusa con almeno otto feriti. I manifestanti del gruppo sciita Wahdat-e-Muslimeen hanno lanciato pietre contro il consolato. Sono allora intervenuti i poliziotti che hanno sparato in aria e usato gas lacrimogeni e idranti per disperdere la folla. Nell'area sono state dispiegate anche forze paramilitari. I dimostranti hanno travolto le barricate degli agenti e appiccato il fuoco a una postazione della polizia.