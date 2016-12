Occupy Wall Street, 300 persone in corteo a Manhattan per l'anniversario del movimento

foto Ap/Lapresse

14:11

- Circa 300 persone hanno marciato a Manhattan in occasione del primo anniversario di Occupy Wall Street, il movimento di contestazione pacifica nato il 17 settembre 2011. I manifestanti sono partiti da Washington Square Park e sono arrivati a Zuccotti Park. La polizia, durante la sfilata, ha arrestato una decina di persone per disturbo della quiete pubblica. Il corteo ha così inaugurato la prima di tre giornate di eventi organizzati per l'anniversario.