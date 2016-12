foto Ap/Lapresse Correlati La giornata di ieri

Dall'Egitto alla Tunisia, le proteste 10:48 - E' stata respinta la richiesta della Casa Bianca di rimuovere da YouTube la clip del film su Maometto, che ha provocato proteste e vittime in oltre 20 Paesi, perché ritenuto blasfemo. Il filmato "rientra nelle nostre linee guida e quindi resterà" disponibile sul web, ha risposto Google, proprietaria di YouTube. Il contenuto, ha chiarito la società, non è invece più disponibile online in Libia, Egitto, India e Indonesia.

"Noi lavoriamo duro per creare una community alla quale ognuno possa partecipare e che permetta alle persone di esprimere opinioni differenti", recita il comunicato di YouTube. "Questa può essere considerata una sfida perché quello che va bene in un Paese può essere offensivo altrove: questo video, che è ampiamente disponibile sul web, rientra chiaramente nelle nostre linee guida e quindi resterà, spiega il sito, precisando che "comunque abbiamo ristretto l'accesso al filmato nei Pesi dove è illegale, come India e Indonesia, e anche in Libia ed Egitto vista la delicatezza della situazione nei due Paesi".



YouTube precisa che le linee guida non permettono invece il cosiddetto 'hate speech' o 'discorso d'odio'. "Hate speech - si legge nelle guidelines - si riferisce al contenuto che promuove l'odio contro i membri di un gruppo". Talvolta c'è una "linea di demarcazione sottile" fra ciò che rientra in questa categoria e ciò che non vi rientra. "Per esempio va generalmente bene criticare un Paese, ma non va bene fare generalizzazioni offensive sulla gente di una particolare nazionalità", si legge ancora nei principi di YouTube.