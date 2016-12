foto Ap/Lapresse

09:40

- Circa 1.500 studenti sono scesi in piazza a Kabul per protestare contro il film anti-Islam, dopo che ieri altre manifestazioni si erano svolte nell'est dell'Afghanistan. Lo riferisce la polizia. I dimostranti si sono radunati per un'ora presso l'università della capitale, gridando slogan come "Morte all'America".