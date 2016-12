foto Ansa

08:19

- Lo sceicco Abdelaziz al-sheikh, gran mufti dell'Arabia Saudita, la massima autorità religiosa del regno, ha condannato come anti-islamici gli attacchi alle ambasciate e alle sedi diplomatiche innescati dal film blasfemo su Maometto. Il mufti, pur condannando aspramente la pellicola, che definisce "un crimine", ha esortato i manifestanti "a non trasformare una legittima protesta in atti illegali perché questi danneggiano la religione musulmana".