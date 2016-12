foto Ansa Correlati Papa:fondamentalismo falsifica fedi 19:09 - La messa celebrata davanti a migliaia di persone al Beirut City Center Waterfront ha concluso la terza e ultima giornata di Benedetto XVI in Libano, in occasione del 24esimo viaggio internazionale del pontificato. Durante la celebrazione, il Papa ha consegnato l'esortazione apostolica post-sinodale per il Medio Oriente che ha solennemente firmato venerdì, giorno del suo arrivo nel Paese mediorientale. - La messa celebrata davanti a migliaia di persone al Beirut City Center Waterfront ha concluso la terza e ultima giornata di Benedetto XVI in Libano, in occasione del 24esimo viaggio internazionale del pontificato. Durante la celebrazione, il Papa ha consegnato l'esortazione apostolica post-sinodale per il Medio Oriente che ha solennemente firmato venerdì, giorno del suo arrivo nel Paese mediorientale.

"Il servizio - ha detto Benedetto XVI celebrando alla presenza di 300 tra vescovi e patriarchi del Medio Oriente l'unica messa pubblica del suo 24.mo viaggio internazionale, nel City Center Waterfront di Beirut, costruito utilizzando le macerie della guerra civile che ha insanguinato il Libano e dopo la quale è nato l'attuale assetto istituzionale, che dà rappresentatività a tutte le componenti religiose ed etniche del Paese dei cedri - è un elemento costitutivo dell'identità dei discepoli di Cristo".



Davanti a 500mila fedeli

"La vocazione della Chiesa e del cristiano è di servire, come il Signore stesso ha fatto, gratuitamente e per tutti, senza distinzione. Così, servire la giustizia e la pace, in un mondo dove la violenza non cessa di estendere il suo corteo di morte e di distruzione, è un'urgenza al fine di impegnarsi per una società fraterna, per costruire la comunione! Cari fratelli e sorelle, - ha rimarcato davanti a una folla di 500mila fedeli - prego particolarmente il Signore di dare a questa regione del Medio Oriente dei servitori della pace e della riconciliazione, perché‚ tutti possano vivere pacificamente e con dignità. E' una testimonianza essenziale che i cristiani debbono dare qui, in collaborazione con tutte le persone di buona volontà. Vi chiamo tutti ad operare per la pace. Ciascuno al proprio livello e dove si trova".



"Il servizio - ha detto in un ulteriore passaggio - deve ancora essere al cuore della vita della comunità cristiana stessa. Ciascun ministero, qualsiasi incarico nella Chiesa, sono prima di tutto un servizio di Dio e dei fratelli. E' questo spirito che deve animare tutti i battezzati, gli uni verso gli altri, specialmente con un impegno effettivo accanto ai pi- poveri, agli emarginati, a quanti soffrono, affinché sia preservata l'inalienabile dignità di ogni persona. Cari fratelli e sorelle che soffrite nel corpo o nel cuore, - ha commentato - la vostra sofferenza non è vana. Cristo Servo si fa vicino a tutti coloro che soffrono. E' presente accanto a voi. Possiate trovare sulla vostra strada fratelli e sorelle che manifestano concretamente la sua presenza amorevole che non può abbandonarvi".



"Pace per Libano, Siria e M.O."

"Possa Dio concedere al vostro Paese, alla Siria e al Medio Oriente il dono della pace dei cuori, il silenzio delle armi e la cessazione di ogni violenza". E' l'appello del Papa durante la Messa. Benedetto XVI ha chiesto a questi Paesi di "proporre soluzioni praticabili che rispettino la dignità di ogni persona umana, i suoi diritti e la sua religione".