23:37

- Il dipartimento di Stato americano ha ordinato il rientro in patria di tutte le famiglie e del personale diplomatico non essenziale delle ambasciate di Tunisi e Khartoum attaccate ieri dalla folla inferocita per il film considerato blasfemo dai musulmani. Inoltre ha esortato i cittadini americani a lasciare Tunisi con voli commerciali e a non recarsi in Sudan evitando in particolare il Darfur, la regione del Nilo Blu e del Kordofan meridionale.