foto Ap/Lapresse

22:16

- Un diciottenne americano di origini arabe, Adel Daoud, è caduto in una trappola dell'Fbi e della polizia a Chicago. Gli agenti gli avevano fatto credere di avergli messo a disposizione un'autobomba. Daoud intendeva far esplodere l'ordigno contro un bar nel centro della città. Il giovane è stato arrestato. Lo riferisce Gary S. Shapiro, procuratore per il distretto settentrionale dell'Illinois.