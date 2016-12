foto Ap/Lapresse

18:32

- Il Sudan ha negato ai marine statunitensi l'autorizzazione a entrare nel Paese per garantire protezione all'ambasciata americana. Anche la sede di Khartoum è stata infatti presa di mira dai manifestanti che contestano il film blasfemo su Maometto. La richiesta, come ha detto il portavoce del ministero degli Esteri sudanese Ali Karti, è stata respinta perché "le autorità sudanesi sono in grado di proteggere le missioni diplomatiche a Khartoum".