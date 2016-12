foto Ansa

18:10

- Nuovo colpo di scena nella vicenda del film blasfemo su Maometto, "L'innocenza dei musulmani", che ha innescato la spirale di violenza islamica in tutto il mondo. La pellicola è stata girata da un regista di film pornografici. Si chiama Alan Roberts, ha 65 anni, ed è noto per aver diretto film soft-porno come "Young Lady Chatterley II" e "Karate Cop". Non è stato dunque l'egiziano copto Nakoula Bassily Nakoula ad aver diretto il film.