Papa: "Cristiani e islamici possono convivere"

foto Ap/Lapresse Correlati Le foto della visita 12:46 - "Bisogna bandire la violenza verbale o fisica. E' sempre un attentato alla dignità umana, quella dell'autore come quella della vittima". A sottolinearlo è Benedetto XVI, parlando ai membri del governo e del corpo diplomatico in Libano, dove è in visita. Il Papa ha poi ricordato che "la libertà religiosa ha una dimensione sociale e politica indispensabile alla pace. Essa permette una coesistenza e una vita armoniosa".

"Il credente autentico non può condurre alla morte. I credenti hanno sempre un ruolo essenziale, quello di testimoniare la pace che viene da Dio e che è un dono". "L'inazione degli uomini di bene non deve permettere al male di trionfare. E' peggio ancora di non far nulla", ha aggiunto il Pontefice.



"Se vogliamo la pace, difendiamo la vita. Questa logica squalifica non solo la guerra e gli atti di terrorismo, ma anche ogni attentato alla vita dell'essere umano, creatura voluta da Dio", ha detto davanti a governo, autorità e corpo diplomatico nel palazzo presidenziale di Baabda. La convivenza della società libanese è un dono che può aiutare la pace. "Da ciascuno e dall'insieme dipende l'avvenire e la capacità di impegnarsi per la pace. Un tale impegno sarà possibile solo in una società unita. Tuttavia l'unità non è uniformità".



In Libano cristiani e islamici "abitano lo stesso spazio da secoli" e "non è raro che in una stessa famiglia ci siano due religioni. Se in una famiglia ciò è possibile - si è chiesto il Papa - perché non sarebbe possibile a livello dell'insieme della società? La specificità del Medio oriente si trova nel miscuglio secolare di componenti diverse".