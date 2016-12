foto Ap/Lapresse

10:24

- La polizia di Los Angeles ha prelevato da casa Nakoula Basseley Nakoula, ritenuto l'autore del film su Maometto che ha provocato le rivolte nel mondo arabo. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, poco dopo la mezzanotte gli agenti hanno scortato in un'auto un uomo, che si era coperto il volto con un fazzoletto, per portarlo alla centrale di Cerrito per interrogarlo.