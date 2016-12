foto Ap/Lapresse

- L'inviato speciale dell'Onu in Siria, Lakhdar Brahimi, ha incontrato a Damasco il presidente Bashar al Assad. L'incontro è il primo da quando Brahimi, due settimane fa, ha preso il posto di Kofi Annan come inviato speciale. Intanto le violenze in Siria proseguono. Ieri, secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani, sono state uccise 160 persone.