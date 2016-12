Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato una risoluzione di ferma condanna degli assalti a sedi e personale diplomatico, avvenuti in molti Paesi per le proteste contro il film anti-islamico prodotto negli Stati Uniti. Intanto le autorità federali statunitensi hanno interrogato Nakoula Basseley Nakoula, copto di origini egiziane che dice di essere uno dei produttori del film. In Italia il Viminale aumenta la vigilanza sugli obiettivi Usa.

01:42 Il regista del film in un luogo segreto

Nakoula Besseley Nakoula, il regista del film ritenuto blasfemo dagli islamici, dopo essere stato sentito dall'ufficio dello sceriffo di Los Angeles, non è rientrato a casa ma si è recato in un luogo segreto. L'uomo ha detto alla polizia che non sarebbe tornato nella propria abitazione assediata dai media.

01:27 Belgio, 120 fermi a manifestazione ad Anversa

Circa 120 persone sono state fermate ad Anversa in Belgio, nel corso di una manifestazione di protesta contro il film sull'Islam considerato blasfemo. Il raduno, con diverse decine di persone, organizzato nel quartiere di Borgerhout dove è forte la presenza dei musulmani, è degenerato in scontri con le forze dell'ordine, ha riferito un portavoce della polizia. Gli agenti sono intervenuti usando "spray al peperoncino".

23:39 Usa: "Cittadini americani lascino Tunisi con voli commerciali"

Il dipartimento di Stato americano ha esortato i cittadini americani a lasciare Tunisi con voli commerciali e a non recarsi in Sudan evitando in particolare il Darfur, la regione del Nilo Blu e del Kordofan meridionale.

23:15 Usa ordinano rientro diplomatici da Tunisi e Khartoum

Il dipartimento di Stato americano ha ordinato il rientro in patria di tutte le famiglie e del personale diplomatico non essenziale delle ambasciate di Tunisi e Khartoum attaccate ieri dalla folla inferocita per il film considerato blasfemo dai musulmani.

22:31 Muftì Arabia Saudita condanna attacchi ad ambasciate

Lo sceicco Abdelaziz al-sheikh, gran mufti dell'Arabia Saudita, la massima autorità religiosa del regno, ha condannato come anti islamici gli attacchi alle ambasciate e alle sedi diplomatiche innescati dal film blasfemo su Maometto. Il mufti, pur condannando aspramente la pellicola, che definisce "un crimine", ha esortato i manifestanti "a non trasformare una legittima protesta in atti illegali", perche', questi "danneggiano la religione musulmana, non sono permessi da Hallah e sono incompatibili con l'insegnamento del Profeta (Maometto)".

21:17 Film blasfemo fu fatto per aizzare l'odio

Il film islamofobo è stato il frutto di un' operazione premeditata per aizzare l'odio tra musulmani e cristiani. La pellicola, infatti, era già stata proiettata in un cinema di second'ordine di Hollywood il 13 giugno. Per attirare il maggior numero di musulmani con tendenze estremiste era titolato non "L'innocenza dei musulmani" ma "L'innocenza di Bin Laden". Così quanti entravano aspettandosi un film apologetico del fondatore di al Qaeda si trovavano una pellicola che insultava l'Islam riuscendo a fare il maggior danno possibile contando sul passaparola. A rivelare il trucco Current Tv, il network fondato nel 2006 dall'ex vicepresidente Usa e Nobel per la Pace Al Gore. Il target del pubblico era mirato: la locandina era in arabo con la scritta "buone notizie per tutti i musulmani e gli arabi. Vi mostreremo chi è il vero terrorista e chi ha ucciso le nostre donne e i nostri bambini".

20:23 Il grande imam del Cairo: "Onu vieti attacchi simboli fedi"

Ahmed al-Tayyeb, grande imam di Al-Azhar, l'università del Cairo considerata la più alta autorità dell'Islam sunnita, ha chiesto in una lettera inviata all'Onu "una risoluzione che vieti qualunque attacco contro i simboli della religione musulmana e di quelli di altre religioni". Per al-Tayyeb il provvedimento del Palazzo di Vetro dovrebbe "rendere (espressamente) un crimine gli attacchi contro i simboli religiosi", ricordando che è "responsabilità dell'Onu proteggere la pace mondiale da tutte le minacce".

20:13 Film Maometto, il presunto autore interrogato e rilasciato

Le autorità federali Usa hanno interrogato Nakoula Besseley Nakoula, l'egiziano copto sospettato di essere l'organizzatore del film su Maometto. Al termine di quella che gli agenti hanno definito la registrazione di dichiarazioni volontarie, il 55enne Nakoula, che in una telefonata al suo vescovo copto ha negato di aver avuto alcun ruolo nel film, è stato riportato a casa. Gli inquirenti hanno sottolineato che non è stato arrestato né si trova sotto custodia.

19:12 Minacce di morte al consulente video del film

Steve Klein, consulente della sceneggiatura e portavoce del film anti-Islam, ha ricevuto minacce di morte. Lo afferma, riporta il Los Angeles Times, lo stesso Klein, sottolineando di aver riportato le minacce all'Fbi. "Vorrebbero che mi nascondessi ma io non voglio", mette in evidenza, precisando che il presidente di Media for Christ, Joseph Nasralla, è nascosto. Media for Christ è l'organizzazione cristiana che sarebbe dietro la richiesta del permesso per il film anti-Islam.

18:53 Terzi: violenze inaccettabili e senza motivo

Le violenze innescate dal film su Maometto, prodotto in sè esecrabile, sono in ogni caso "inaccettabili e ingiustificate". Così il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, interviene in occasione della V "World e-Parlaliament Conference" alla Camera dei Deputati. Per il titolare della Farnesina "alzare la tensione e fare esplodere conflitti è lo scopo che si prefiggono quanti vogliono offendere e non tutelare, la sensibilità religiosa. E noi non possiamo che rifiutare con sdegno questi disegni così destabilizzanti".

18:40 Manifestazione anti-Usa a Parigi, cento fermi

Cento persone sono state fermate a Parigi in manifestazioni ispirate al movimento antiamericano che scuote i Paesi musulmani. La polizia ha reso noto che le persone fermate sono sospettate di aver preso parte alle dimostrazioni non autorizzate che si sono svolte oggi davanti all'ambasciata americana e davanti al ministero dell'Interno.

17:57 Film Islam diretto da regista di pellicole porno

Nuovo colpo di scena nella vicenda del film blasfemo su Maometto, "L'innocenza dei musulmani". La pellicola è stata girata da un regista di film pornografici. Il cineasta si chiama Alan Roberts, ha 65 anni, ed noto per aver diretto soft-porno parodie come "Young Lady Chatterley II" e "Karate Cop". Non è stato infatti l'egiziano copto Nakoula Bassily Nakoula ad aver diretto il film, come inizialmente si pensava.

17:51 Ambasciata Usa Sudan, accesso negato ai marine

Il Sudan ha negato l'autorizzazione ai marine statunitensi di entrare nel Paese per garantire protezione all'ambasciata americana a Kahrtoum presa di mira dai manifestanti che contestano il film blasfemo su Maometto. La richiesta di permettere l'ingresso di una squadra di soldati americani è stata infatti negata, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri sudanese Ali Karti.

16:57 Al Qaeda: "Colpite altre ambasciate Usa"

Al Qaeda nella penisola araba (Aqma) ha chiesto ai musulmani di continuare le manifestazioni contro il film anti-Islam e ha chiesto di attaccare altre ambasciate Usa in Medio oriente, Africa e Occidente. Lo rende noto Site, il sito di base negli Usa che monitora le attività dei gruppi jihadisti sul web.

15:52 Al Qaeda: attacco Libia vendetta per la morte di Al Libi

L'attacco contro il Consolato Usa a Bengasi "vendica" la morte del numero due di Al Qaeda, Abu Yahya Al Libi, come ha detto l'ala yemenita della rete terroristica. Lo ha reso noto Site, il sito di base negli Stati Uniti che monitora le attività di gruppi jihadisti sul web. "La morte di al-Libi ha stimolato l'entusiasmo dei figli di Omar al-Mokhtar (in Libia) a vendicarsi di quelli che hanno preso in giro e attaccato il nostro profeta", scrive Al Qaeda, secondo Site.

Ultimo aggiornamento 01:42