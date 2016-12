foto Ap/Lapresse

02:00

- Nove cadaveri, con evidenti segni di tortura, sono stati trovati in un passaggio pedonale della città di Nuevo Laredo, in Messico. Cinque di essi erano appesi per i piedi a un ponte e quattro stesi sul pavimento. Gli autori dell'ennesima strage nella guerra tra i cartelli del narcotraffico sarebbero affiliati ai Los Zetas che puntano ad estendere il loro controllo a pochi giorni dalla cattura del capo del cartello del Golfo.