- Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare i marines per rafforzare le condizioni di sicurezza dell'ambasciata americana a Karthoum, in Sudan. Lo hanno riferito alti ufficiali dell'esercito. In Libia, intanto, la squadra dell'Fbi assegnata a indagare sulla morte dei quattro americani a Bengasi non è stata ancora in grado di raggiungere la città, a causa della situazione volatile nell'area. Lo riporta il Washington Post.