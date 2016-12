Afghanistan, i Talebani attaccano la base dove è in servizio il principe Harry: due marines morti

foto Ap/Lapresse Correlati Harry nel mirino dei Talebani

Il principe in Afghanistan 01:40 - Almeno due marines americani sono rimasti uccisi in un attacco, decritto come "complesso", sferrato dai Talebani alla base di Camp Bastion, nella provincia di Helmand nel sud dell'Afghanistan. Lo rendono noto fonti americane, parlando anche di alcuni feriti. La base presa di mira è quella in cui presta servizio da alcuni giorni il principe Harry. L'Isaf ha precisato che il giovane è "incolume". - Almeno due marines americani sono rimasti uccisi in un attacco, decritto come "complesso", sferrato dai Talebani alla base di Camp Bastion, nella provincia di Helmand nel sud dell'Afghanistan. Lo rendono noto fonti americane, parlando anche di alcuni feriti. La base presa di mira è quella in cui presta servizio da alcuni giorni il principe Harry. L'Isaf ha precisato che il giovane è "incolume".

Camp Bastion è la base dell'aeronautica inglese vicino a Camp Laetherneck, la principale base dei Marines a Helmand. Fonti dell'amministrazione americana precisano che l'attacco è stato effettuato con varia artiglieria, da mortai a razzi, incluse piccole armi da fuoco. Non è chiaro se sia legato alle proteste scoppiate in seguito al film anti-islam o alla presenza nella base del principe Harry. "Al momento dell'attacco - ha spiegato un portavoce Nato - Harry si trovava all'interno della base, ma non è mai stato in pericolo".



Giorni fa la minaccia: "Uccideremo Harry"

L'attentato arriva alcuni giorni dopo la minaccia dei gruppi talebani afghani che avevano annunciato di fare tutto il possibile per rapire e uccidere il membro della famiglia reale inglese. "Useremo tutte le nostre forze per eliminarlo", aveva assicurato al telefono un portavoce talebano. La minaccia era stata poi minimizzata dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Anders Fogh Rasmussen. "Il nostro compito è di proteggere i nostri soldati in Afghanistan a prescindere dal loro background personale", aveva spiegato.