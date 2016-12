Strage in Alta Savoia, parla la bambina sopravvissuta: "Ho visto un solo killer"

Inquirenti escludono la "pista svedese"

Il figlio schizofrenico della donna svedese di 74 anni, e fratellastro di Iqbal al-Hilli, morte entrambe nella strage di Chevaline, non avrebbe nessun legame con il dramma. Stando a quanto afferma l'emittente TF1 News, citando fonti vicine alle indagini, Haydar Thaher, 46 anni, era infatti ricoverato in un ospedale psichiatrico in Svezia il giorno della strage.



Ieri la stampa britannica aveva segnalato questa nuova pista "svedese", indicando che Thaher era noto alla polizia per aver picchiato più volte i genitori.