1968, Saigon, Vietnam

Uno tra gli attacchi alle ambasciate più difficili da superare per gli Stati Uniti fu quello nei confronti della sede diplomatica in Vietnam, a Saigon. Qui, un gruppo di Vietcong assaltò l’ambasciata, che avrebbe dovuto essere protetta dalle autorità sud vietnamite, ma, ai primi colpi d’arma da fuoco, la polizia di Saigon scappò, abbandonando al suo destino l’ambasciata. Dopo una notte di combattimenti, i Marines riuscirono a liberare l’ambasciata. L’attacco, però, rimane uno dei simboli del fallimento americano in Vietnam. Era il 30 gennaio. Quel giorno, iniziava l'offensiva del Tet.

1979, Teheran, Iran

Il 4 novembre 1979, un gruppo di studenti e militanti islamici attacca l’ambasciata americana a Teheran, dando l’inizio ad una tra le crisi diplomatiche più complesse del periodo. Allora, gli iraniani rapirono 52 americani, che furono tenuti in ostaggio 444 giorni. Il 24 aprile 1980, dalla portaerei Nimitz, gli Stati Uniti lanciarono un’operazione di salvataggio che fallì. Gli ostaggi furono liberati il 20 gennaio 1981, il giorno dopo la firma degli accordi di Algeri.

1983, Beirut, Libano

E’ in corso la guerra civile in Libano e l’Onu decide di spedire, nel Paese dei cedri, una forza multinazionale di pace guidata dagli Stati Uniti. Come risposta all’intervento occidentale, gli Hezbollah fecero esplodere un’autobomba, con kamikaze a bordo, contro l’ambasciata americana in Libano. Il conto delle vittime fu disastroso: 63 morti, tra civili e militari. Questo fu l’attacco più sanguinoso mai subito da un’ambasciata americana fino ad allora.

1998, Nairobi, Kenya, Dar el Salam, Tanzania

E’ il 7 agosto 1998. Alle 10.40, in simultanea, a Nairobi e a Dar el Salam, esplodono, nei parcheggi delle ambasciate americane di Kenia e Tanzania, due camion bomba imbottiti di tritolo. 223 le vittime e 4000 i feriti. Solo 12 furono i morti americani, tra cui due agenti della Cia. Questo attacco fu una tra le prime irruzioni di Osama Bin Laden, in grande stile, sulla scena mondiale. Secondo un rapporto americano, lo sceicco saudita voleva coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra in Afghanistan. La risposta dell’amministrazione Clinton fu quella di lanciare dei missili Cruise contro basi di Al Quaeda in Afghanistan e in Sudan.

2008, San’a’, Yemen

Sempre ad opera di Al Qaeda, uno tra gli ultimi attacchi contro un’ambasciata Usa. A San’a’, in Yemen, infatti, un gruppo terrorista locale, affiliato al network di Bin Laden, si mette a sparare all’impazzata sulla folla di civili che aspettava di entrare dentro la rappresentanza diplomatica. Era il 17 settembre. L’obiettivo deell'attentato era quello di obbligare il governo yemenita a liberare alcuni detenuti, membri di Al Qaeda. Nessuno, tra il personale dell’ambasciata, subì conseguenze. L’unica cittadina americana uccisa fu Susan Elbaneh, a San’a’ per aiutare il marito con dei documenti. Secondo la Ap, la Elbaneh era cugina di Jaber A. Elbaneh, sulla lista dei maggiori ricercati dell’Fbi. La famiglia Elbaneh ha dichiarato di aver interrotto ogni legame con il terrorista.