Usa, doppio allarme bomba in due università

foto Twitter 17:41 - Le università americane del Texas, ad Austin, e del North Dakota, a Fargo, sono state fatte evacuare per due allarmi bomba. Ad Austin, è stata disposta l'evacuazione di tutti gli edifici dopo che un uomo non identificato ha telefonato all'ateneo minacciando di far esplodere delle bombe nel campus. Per un distinto allarme bomba anche l'università del North Dakota a Fargo è stata evacuata. L'allerta è poi rientrata nel giro di due ore. - Le università americane del Texas, ad Austin, e del North Dakota, a Fargo, sono state fatte evacuare per due allarmi bomba. Ad Austin, è stata disposta l'evacuazione di tutti gli edifici dopo che un uomo non identificato ha telefonato all'ateneo minacciando di far esplodere delle bombe nel campus. Per un distinto allarme bomba anche l'università del North Dakota a Fargo è stata evacuata. L'allerta è poi rientrata nel giro di due ore.

Ad Austin, è stata disposta l'evacuazione di tutti gli edifici dopo che un uomo non identificato ha telefonato all'ateneo minacciando di far esplodere delle bombe nel campus, secondo quanto riferito da funzionari.



"L'università ha ricevuto una chiamata da un uomo con un accento mediorientale che diceva di aver messo delle bombe in tutto il campus", ha spiegato il portavoce dell'ateneo Gary Susswein. "Ha detto di essere vicino ad al Qaeda e ha aggiunto che le bombe sarebbero esplose nel giro di 90 minuti".



L'università, che conta circa 51.000 iscritti e altri 24.000 tra personale e membri delle facoltà, ha deciso allora di far evacuare gli edifici.