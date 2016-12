"Gli scontri davanti all'ambasciata americana condannati dai Salafiti e dai Fratelli musulmani"

Diego Cavellini, studente italiano, da oltre tre mesi vive al Cairo. Quando è iniziata la protesta?

Tutto è iniziato dopo la preghiera di mezzogiorno. I fedeli hanno iniziato a radunarsi in piazza, per poi sfilare diretti alla rappresentanza diplomatica statunitense. Nell’arco di due giorni, sulla strada principale che porta all’ambasciata, è stato costruito un muro per proteggere l’edificio: è qui che sono scoppiati i disordini. La polizia ha lanciato lacrimogeni e ha sparato in aria per rispondere al lancio di pietre dei manifestanti.



Le proteste sono state spontanee o organizzate?

Sia il partito dei Salafiti che quello dei Fratelli musulmani hanno chiesto agli egiziani di scendere in piazza. Ma se il primo ha raccomandato a tutti di tenersi lontani dalle ambasciate, quello del presidente Morsi ha rivendicato il diritto a manifestare, anche se solo in modo pacifico.



Morsi ha stigmatizzato la reazione della piazza.

Il presidente, dall’estero, ha condannato le violenze. Ma ciò che sarà importante è quello che dirà al momento del suo rientro in patria. Le sue parole potrebbero cambiare l’opinione che la popolazione ha nei suoi confronti.



A due mesi e mezzo dalla sua elezione, come giudicano gli egiziani il suo operato?

Durante la campagna elettorale, Morsi ha fatto promesse ben precise, impegnandosi a mantenerle nei primi 100 giorni del suo mandato. Per il momento non ciò non è avvenuto. Ma gli egiziani non sembrano delusi.