15:22

- E' di un morto e 25 feriti il bilancio delle violente proteste contro il film su Maometto scoppiate a Tripoli, nel nord del Libano. Una folla di trecento estremisti islamici aveva assaltato e dato alle fiamme un Kentucky Fried Chicken, catena americana di fast food, per poi scontrarsi con le forze di sicurezza. L'attacco è avvenuto nelle stesse ore in cui Papa Benedetto XVI iniziava a Beirut una storica visita pastorale in Libano.