Film anti-Islam, scoppiano le rivolte Morti in Libano, Sudan e nel Maghreb

Venerdì di proteste nel mondo arabo. Scoppiati focolari di rivolta sia in Sudan, dove a Khartoum sono state prese d'assalto le ambasciate inglese e tedesca da circa 5mila manifestanti; in Egitto, dove i dimostranti hanno lanciato sassi contro la sede Usa al Cairo; ma anche in Libano e in Yemen. Le proteste sono state innescate dal film blasfemo anti-Islam. Vittime in Libano, Tunisia, Sudan ed Egitto.

01:12 Sudan, Usa mandano marines

Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare i marines per rafforzare le condizioni di sicurezza dell'ambasciata americana a Karthoum, in Sudan. Lo hanno riferito alti ufficiali dell'esercito.

00:10 Google: "Video resta su YouTube"

Google ha respinto la richiesta della Casa Bianca di rimuovere da YouTube il controverso film su Maometto, che ha innescato una serie di manifestazioni anti americane nel mondo musulmano, a partire dall'uccisione dell'ambasciatore Usa in Libia, Chris Stevens. Google ha spiegato di aver già censurato il video in India e Indonesia dopo averlo bloccato in Egitto e Libia. Mountain View non intende invece oscurarlo in altri Paesi.

23:39 Appello Ue a sicurezza e pace

L'Unione europea ha chiesto alle autorità dei Paesi sconvolti dalle violenze seguite alla diffusione via web di un film blasfemo sull'Islam, che venga garantita la "sicurezza" dei diplomatici e di appellarsi "immediatamente alla pace e al controllo". "Condanno duramente gli attacchi contro le sedi diplomatiche in vari Paesi", ha detto Catherine Ashton.

21:04 Obama: "Hanno dato la vita per gli Usa"

"L'ambasciatore Chris Stevens" e gli altri tre americani uccisi martedì a Bengasi, "erano quattro patrioti che amavano questo Paese, che hanno scelto di servirlo e che hanno dato la vita per gli Stati Uniti". Lo ha detto Barack Obama accogliendo le salme. "Grazie a uomini come questi - ha aggiunto - la stella dell'America splenderà per sempre in tutto il mondo. Noi siamo americani e difenderemo sempre la dignità umana in ogni parte del pianeta".

20:41 Usa, Obama accoglie salme caduti

Il presidente americano Barack Obama e il segretario di Stato Hillary Clinton, in completo nero, hanno accolto alla base aerea di S. Andrews le bare dei quattro caduti americani, vittime della strage di Bengasi.

20:13 Merkel: "Paesi arabi proteggano diplomatici"

"I governi arabi devono fare tutto per garantire la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel condannando l'attacco all'Ambasciata tedesca di Khartoum, in Sudan, e alle altre sedi diplomatiche prese d'assalto nell'ambito delle proteste contro il film anti-islam.

19:42 Viminale: allerta anche in Italia

Il Viminale ha alzato l'allerta per le ambasciate più importanti, invitando le questure a rafforzare i dispositivi di sicurezza, in particolare quelle di Milano e di Napoli. Esponenti italiani del movimento salafita potrebbero organizzare manifestazioni di protesta contro gli Stati Uniti.

19:34 Casa Bianca: "YouTube riveda regole film"

La Casa Bianca chiede a YouTube di "rivedere" il film anti-Islam per determinare se violi o meno i termini di uso del sito. Lo afferma il portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, Tommy Vietor.

19:21 Egitto, un morto nella capitale

Il corpo di un giovane manifestante sulla ventina d'anni è stato trovato poco fa nei pressi della moschea Omar Makram, sulla strada fra l'ambasciata Usa e piazza Tahrir, a Il Caiaro. Lo riferisce una fonte degli Interni, secondo la quale il corpo mostra segni di arma da fuoco.

19:14 Due morti a Tunisi

Due manifestanti (e non tre come era stato annunciato poco prima) sono morti e altri 28 sono rimasti feriti nei disordini di oggi davanti all'ambasciata americana a Tunisi. Lo riferisce il ministero della Sanità.

19:08 Sinai, feriti tre osservatori internazionali

Tre osservatori colombiani sono rimasti feriti nell'assalto alla base multinazionale nel Sinai, riferiscono fonti della sicurezza. I manifestanti si sono impossessati di armi e apparecchi per la comunicazione ed hanno incendiato la principale torre della base.

18:39 Sudan, respinto assalto ad ambasciata Usa

I manifestanti sudanesi che hanno scavalcato il muro di cinta dell'ambasciata americana a Khartoum in Sudan, sono stati respinti prima che riuscissero a impadronirsi del compound, ha riferito un portavoce della sede diplomatica.

18:34 Sinai, allerta per forza di pace

La base della forza di pace multinazionale di osservatori in Sinai ha lanciato lo stato di allerta dopo essere stata circondata da decine di manifestanti salafiti che protestavano contro il film accusato di offendere Maometto. Lo riferiscono fonti della sicurezza locali spiegando che la base è situata nel villaggio di Al Gora.

18:17 Proteste in Sudan, 4 vittime

Sono almeno 4 i morti e 40 i feriti negli scontri avvenuti davanti l'ambasciata Usa di Khartoum in Sudan. Lo riferisce la rete Al Jazeera. Un gruppo di manifestanti era riuscito a fare breccia nel muro di cinta della sede da cui poco dopo sono stati cacciati.

18:08 Casa Bianca: "Non responsabili del film"

La Casa Bianca ribadisce di non essere responsabile del video anti-Islam che sta infiammando il mondo islamico. Il filmato è "offensivo e disgustoso - ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney - noi rigettiamo i contenuti. Abbiamo una storia di tolleranza religiosa, ma non c'è giustificazione alla violenza".

Ultimo aggiornamento 01:12