15:21 - "Il fondamentalismo è sempre una falsificazione delle religioni perché Dio invita a creare pace nel mondo e compito delle fedi è creare la pace". Lo ha detto il Papa nel primo giorno del suo viaggio in Libano. "Nell'immagine degli altri rispettiamo l'immagine di Dio", ha sottolineato. E sulla Siria ha aggiunto: "Bisogna cessare l'importazione di armi".

Il Pontefice, al suo 24esimo viaggio internazionale, rimarrà in Libano fino a domenica. Gli sciiti di Hezbollah, principale forza della coalizione di governo libanese, hanno tappezzato l'aeroporto internazionale di Beirut e le vie limitrofe di striscioni. "Hezbollah dà il benvenuto al Papa nella patria della coesistenza", si legge, in francese e in arabo, su alcuni degli striscioni.



Benedetto XVI ha sottolineato che "Dio invita a creare pace nel mondo e compito delle fedi nel mondo è creare la pace".



L'elogio alla Primavera araba

"La Primavera araba è certo una cosa positiva che esprime desideri di democrazia, libertà e anche desideri di affermazione dell'identità araba ed esprime il grido di gran parte della gioventù culturalmente più formata", ha osservato il Papa. "C'è sempre il pericolo - ha aggiunto - che nasca l'odio, per questo dobbiamo fare tutto il possibile perché la libertà vada nella giusta direzione".