Napolitano ha anche sottolineato di avere "molto apprezzato i principi su cui la nuova leadership egiziana intende basare il Paese". Tra tutti, ha ricordato "il principio numero uno, che è l'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini".



Il capo dello Stato ha poi ricordato quella parte della Costituzione in cui si precisa che nessuno può essere discriminato sulla base del sesso, della religione e dell'appartenenza a una minoranza etnica. Sono "principi veramente fondamentali - ha ribadito - ed è stato di grande soddisfazione sentirli enunciati dal presidente Morsi".



Morsi: "La pace ha bisogno del rispetto di tutti"

Durante l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Napolitano, il presidente egiziano Mohamed Morsi ha detto: "La pace ha bisogno della comprensione e del rispetto di tutte le religioni, e delle opinioni diverse, da parte di tutti. E noi in Egitto stiamo attenti a questo rispetto".



"Inaccettabili gli attacchi alle ambasciate Usa"

"L'Islam rispetta le religioni altrui e la realizzazione di ogni libertà, anche la libertà del credo perché non vi può essere costrizione di religione", ha aggiunto Morsi. "Ci aspettiamo che tutti, Stai Uniti compresi, siano contro tali tentativi di provocazione. Gli attacchi alle ambasciate americane - ha affermato - sono assolutamente inaccettabili. Abbiamo l'obbligo di difendere missioni diplomatiche e turisti".