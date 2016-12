foto Reuters

- Pur consapevoli del contenuto "pericoloso" del film su Maometto che stava per essere diffuso in Egitto, le autorità americane non hanno lanciato alcuna allerta alle rappresentanze diplomatiche. Tre diverse fonti dell'Amministrazione Usa hanno riferito che uno specifico avvertimento era circolato, ma non è stato ritenuto abbastanza preoccupante da giustificare un innalzamento delle misure di sicurezza.