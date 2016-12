foto Reuters

06:04

- Sei motovedette cinesi sono entrate nelle acque giapponesi delle isole Senkaku, controllate da Tokyo e rivendicate da Pechino, per "il rafforzamento della legge cinese nel posto". Il Giappone, da parte sua, ha annunciato che prenderà "tutte le misure possibili" per garantire la sicurezza alle Senkaku, e ha istituito un ufficio speciale per la gestione della crisi presso l'ufficio del primo ministro.