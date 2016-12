foto Reuters

02:00

- Allerta in Guatemala dopo l'eruzione del vulcano de Fuego, alto 3.763 metri e situato nel centro del Paese. Le autorità, che parlano dell'eruzione più potente dal 2002 a oggi, hanno fatto evacuare almeno 10mila persone che risiedono nei villaggi dell'area. Il Coordinamento nazionale per la prevenzione dei disastri ha confermato che nel cielo si sono innalzate ceneri per un chilometro e mezzo.