Arrestato sedicenne sospettato di 50 omicidi

La notizia dell'arresto del giovanissimo killer è stata resa nota dal procuratore della giustizia di Sinaloa, il quale ha assicurato che ci sono forti indizi che vedrebbero nel ragazzo originario di Tijuana, bassa California, uno degli esecutori materiali dell'uccisione e della sepoltura di otto persone a ridosso con la frontiera dello Stato e del massacro di sette proprietari terrieri. Inoltre, pare che il giovane prese parte all'imboscata del 9 luglio fatta alla polizia ministeriale da parte di un commando di circa 50 uomini armati di fucili Barret.

Il 16enne sembra facesse parte dei "Los Mazatlecos", gruppo di 17 killer che operava per conto dei narcotrafficanti di Sinaloa, disgregato a causa della morte o della cattura della quasi totalità dei componenti. Nonostante gli omicidi che il ragazzo avrebbe commesso, per la giustizia messicana rischierebbe al massimo sette anni di carcere, in quanto si tratta di un minore. Questo è uno dei principali motivi per cui le bande criminali messicane reclutano i propri membri tra i giovanissimi. Inizialmente li attirano invitandoli a feste o offrendo costosi regali e finiscono per proporre loro un lavoro, o come spie o come killer.

Secondo le stime della "Redim", Rete dei diritti dell'infanzia del Messico, i minori facenti parte di bande di questo tipo sono almeno 30.000. E il numero non accenna a diminuire: sono, infatti, sempre più numerosi i cadaveri di minori trovati torturati e decapitati. Segno che, una volta entrati in certe realtà, venirne fuori è quasi impossibile.