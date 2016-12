foto Reuters

20:12

- "Non abbiamo fino ad ora prove di una presenza di Al Qaeda in qualità di organizzazione nel Paese". Lo afferma il premier libico, Musfafa Abu Shagur. Tuttavia, ammette, "ci sono alcuni giovani influenzati dall'ideologia estremista di Al Qaeda". Shagur inoltre sottolinea che gli estremisti in Libia sono una minoranza, con un "numero che non supera i 100 o 150", e che "la gran parte dei giovani islamici sono moderati".