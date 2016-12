foto Ansa

19:50

- "Nessun atto di terrore resterà impunito. La violenza non scalfirà la determinazione degli americani". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che in un incontro elettorale in Colorado è tornato a parlare dell'attacco in Libia in cui sono morti 4 americani. "Stiamo facendo tutto il necessario per proteggere il nostro personale all'estero", ha aggiunto Obama, respingendo le critiche di un'azione troppo debole della Casa Bianca.