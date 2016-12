foto Ap/Lapresse

- "Il governo degli Stati Uniti non ha nulla a che vedere con il video" anti-Islam: lo ha detto Hillary Clinton, definendo il film "disgustoso e riprovevole". Tuttavia, ha sottolineato il segretario di Stato Usa, "la violenza non è un modo per onorare una religione e attaccare i diplomatici è sbagliato, perché attaccare le ambasciate è attaccare l'idea di lavorare insieme".