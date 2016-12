foto Ansa

15:03

- Cinquanta persone, tra agenti di polizia e manifestanti, sono rimaste intossicate dai gas lacrimogeni negli scontri che da questa mattina si susseguono in una strada all'ingresso di piazza Tahrir, al Cairo. Dimostranti e forze dell'ordine si stanno fronteggiando da ore dopo lo sgombero, in mattinata, della zona adiacente l'ambasciata Usa. Gli agenti stanno cercando di far indietreggiare la folla verso la piazza.