foto Ansa

14:44

- Dopo l'uccisione dell'ambasciatore in Libia e l'esplosione della protesta anti-Usa dal Marocco allo Yemen, Barack Obama avverte: "Vogliamo inviare un messaggio chiaro in tutto il mondo a coloro che vogliono colpirci: nessun atto di terrore offuscherà la luce dei nostri valori e nessun atto di violenza scuoterà la nostra determinazione. Non ci scoraggeranno. Noi andremo avanti". E ribadisce: "Porteremo gli assassini di Bengasi davanti alla giustizia".