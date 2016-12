Stoccolma, deruba ubriaco e lo lascia investire dalla metropolitana

foto Da video Correlati Il video delle telecamere di sorveglianza

14:27

- Svezia sotto shock per un episodio avvenuto nella metropolitana di Stoccolma. Nel paese che molti ritengono come baluardo in Europa per civiltà, la polizia lanciato una caccia all'uomo trasmettendo un video delle telecamenre di sorveglianza che mostra un ubriaco perdere l'equilibrio e cadere sulle rotaie della metropolitana.