foto Afp

12:53

- La centrale nucleare di Tihange a 25 km da Liegi, nel sud del Belgio, è in allerta per la scoperta di anomalie al reattore n.2 "simili" a quelle rilevate nel reattore di Doel 3, nel nord, vicino ad Anversa. Lo riferisce il gestore elettrico Electrabel, filiale del gruppo francese GDF Suez. A Doel 3 a luglio vennero rilevate migliaia di potenziali crepe. Tihange, che ha una struttura analoga, è fermo da fine agosto per essere ispezionato.