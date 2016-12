Obama ai leader di Egitto e Libia: cooperiamo Hillary Clinton: il film anti-Islam è deplorevole

Obama ha chiesto alla Libia di collaborare con Washington perché vengano arrestati e assicurati alla giustizia gli assassini dell'ambasciatore americano Chris Stevens e degli altri tre cittadini americani uccisi a Bengasi ed ha insistito perché l'Egitto rispetti i propri impegni in materia di protezione delle rappresentanze americani e dei loro dipendenti.



Il presidente egiziano Mohammed Morsi ha promesso che l'Egitto "onorerà i suoi doveri per assicurare la sicurezza del personale americano", ha spiegato la Casa Bianca. Inoltre Obama ha detto a Morsi che, mentre "respinge ogni sforzo per denigrare l'Islam, non c'è mai alcuna giustificazione per le violenze contro gli innocenti".



L'attentato di Bengasi è stato strumento della campagna elettorale per la Casa Bianca. Il candidato repubblicano Mitt Romney aveva accusato Obama di mancanza di chiarezza in politica estera. "E 'vergognoso - aveva poi detto senza mezzi termini - che la prima risposta dell'amministrazione Obama non sia stata quella di condannare gli attacchi contro le nostre missioni diplomatiche, ma di simpatizzare con chi ha condotto gli attacchi". Ma la Casa Bianca aveva subito replicato: "Il governatore Romney sembra avere la tendenza a sparare nel mucchio e poi puntare il fucile".



Obama: "Terrorismo non resterà impunito"

"Nessun atto di terrore resterà impunito. La violenza non scalfirà la determinazione degli americani". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che in un incontro elettorale in Colorado è tornato a parlare dell'attacco in Libia in cui sono morti 4 americani. "Stiamo facendo tutto il necessario per proteggere il nostro personale all'estero", ha aggiunto Obama, respingendo le critiche di un'azione troppo debole della Casa Bianca.



"Non ci scoraggeranno"

"Vogliamo inviare un messaggio chiaro in tutto il mondo, a coloro che vogliono colpirci: nessun atto di terrore offuscherà la luce dei nostri valori e nessun atto di violenza scuoterà la nostra determinazione. Non ci scoraggeranno. Noi andremo avanti", ha detto Barack Obama commentando gli assalti contro le sedi diplomatiche Usa. "Porteremo gli assassini di Bengasi davanti alla giustizia".



Clinton: "Il film anti-Islam è deplorevole"

"Il governo degli Stati Uniti non ha nulla a che vedere con il video" anti-Islam: lo ha detto Hillary Clinton, definendo il film "disgustoso e riprovevole". Tuttavia, ha sottolineato il segretario di Stato Usa, "la violenza non è un modo per onorare una religione e attaccare i diplomatici è sbagliato, perché attaccare le ambasciate è attaccare l'idea di lavorare insieme".



Morsi: "Profeta è linea rossa intoccabile"

Il Profeta è "una linea rossa che nessuno deve toccare". E' quanto afferma il presidente egiziano, Mohamed Morsi, in una dichiarazione diffusa dall'agenzia Mena sul film che ha scatenato le proteste in Egitto e Libia. Il Profeta è "una linea rossa per tutti i musulmani e respingiamo ogni attacco", ha detto.



Morsi: "Difenderemo gli stranieri, ma no a provocazione anti-Islam"

"Sono favorevole alle manifestazioni pacifiche, ma i musulmani rifiutano le violenze, sia contro le ambasciate che contro ogni altra sede". Lo ha dichiarato il presidente egiziano, Mohamed Morsi, in un discorso trasmesso dalla tv di Stato e rivolto alla popolazione egiziana. Morsi ha quindi sottolineato che l'Egitto farà tutto il possibile per proteggere visitatori, turisti e diplomatici da atti di violenza illegali, ma allo stesso tempo condanna con fermezza le provocazioni anti islam.