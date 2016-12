Film di Maometto, il regista sotto protezione

A rintracciare Nakoula è stata Associated Press, a cui il crisitano ha anche detto di essersi occupato della logistica della produzione del film. Pur negando di aver diretto la pellicola, Nakoula ha dichiarato di conoscere Bacile. Il numero di telefono usato da Ap per contattare il regista è stato tuttavia triangolato e localizzato allo stesso indirizzo di Los Angeles al quale ha risposto Nakoula.



Dai documenti federali emerge che fra gli alias di Nakoula ci sono quelli di Nicola Bacily, Erwin Salameh e altri ancora. Durante tutta l'intervista, l'uomo ha negato di avere assunto l'identità di Bacile e per dimostrarlo ha anche mostrato la sua patente di guida, facendo però attenzione a coprire con il pollice il suo secondo nome, Basseley. Altri controlli eseguiti dalla stessa Associated Press in seguito hanno permesso di trovare ulteriori collegamenti fra le identità di Nakoula e Bacile.



L'uomo è stato messo sotto protezione

Il presunto regista del cosiddetto film blasfemo su Maometto è sotto la protezione della polizia di Los Angeles. La casa dell'uomo è circondata dagli agenti. Si trova nella contea di Cerritos, 40 km a sud di Los Angeles. Poco si sa di Nakoula, tranne che venne condannato a 21 mesi di prigione nel 2010 per una frode bancaria.