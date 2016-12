foto Dal Web 10:12 - La Marina militare messicana ha catturato Jorge Costilla, detto "El Coss", il capo del Cartello del Golfo e uno dei narcotrafficanti più ricercati del Paese. Secondo i media locali Costilla è stato arrestato a Tampico, nel nord est del Messico, dove operava il cartello. Il Dipartimento di Stato americano aveva offerto una ricompensa di cinque milioni di dollari per la cattura del boss. - La Marina militare messicana ha catturato Jorge Costilla, detto "El Coss", il capo del Cartello del Golfo e uno dei narcotrafficanti più ricercati del Paese. Secondo i media locali Costilla è stato arrestato a Tampico, nel nord est del Messico, dove operava il cartello. Il Dipartimento di Stato americano aveva offerto una ricompensa di cinque milioni di dollari per la cattura del boss.

Jorge Eduardo Costilla Sanchez, noto anche come "El Coss", è stato catturato in un blitz dei marine messicani nello stato messicano di Tamaulipas, al confine con gli Stati Uniti. Costilla, ex poliziotto 41enne di Matamoros, aveva assunto la guida del cartello dopo l'arresto, avvenuto nel 2003, di Osiel Cardenas Guillen. Il cartello di trafficanti del Golfo rimane il principale della regione, anche se negli ultimi anni ha perso quote di mercato in favore dei rivali del gruppo Los Zetas. "El Coss" è adesso in un carcere a Tampico.



L'arresto rientra nel massiccio piano di lotta alla criminalità organizzata presidente Felipe Calderon e segue altre operazioni conclusesi con la cattura di boss. L'ultima risale alla scorsa settimana quando, a finire in manette fu Mario Cardenas, detto "Fatso", nello Stato di Tamaulipas, lo stesso in cui è stato arrestato Costilla.