06:21

- Un tribunale argentino ha condannato 14 persone all'ergastolo e altre tre a pene tra i 17 e i 18 anni di carcere per "crimini contro l'umanità" commessi durante il periodo della dittatura (1976-1983) a Bahia Blanca, nel sud del Paese. L'inchiesta era focalizzata su crimini messi in atto da alcuni vecchi militari dell'esercito o delle forze di sicurezza contro 90 prigionieri in un campo di detenzione clandestino allestito nella città.