Alcune auto sarebbero state rovesciate e date alle fiamme. La tensione è salita quando alcuni manifestanti hanno nuovamente tentato di violare il perimetro dell'ambasciata Usa cercando di aprire una breccia nel recinto di filo spinato che protegge l'edificio. La polizia sarebbe comunque riuscita a respingere i manifestanti più scalmanati verso la vicina piazza Tahrir.



Libia, arrestati i primi quattro sospetti

Le autorità libiche hanno arrestato 4 sospetti autori dell'attacco contro il consolato Usa di Bengasi. Lo ha annunciato il viceministro dell'Interno, Wanis Sharif: "Quattro uomini sono sotto custodia e li stiamo interrogando perché sono sospettati di aver contribuito ad istigare l'attacco al consolato Usa", ha detto senza fornire ulteriori dettagli.



La protesta esplode anche in Yemen, quattro morti

E' salito a quattro il bilancio dei morti negli scontri tra pllizia e manifestanti davanti all'ambasciata Usa a Sanaa. Lo hano riferito fonti della sicurezza locale. Fonti ufficiali Usa hanno subito precisato che non ci sono vittime né feriti tra il personale americano dell'ambasciata a Sanaa.



Il Cairo, 50 intossicati per gas lacrimogeni

Una cinquanta di persone, fra agenti di polizia e manifestanti sono rimasti intossicati dai gas lacrimogeni negli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine che da questa mattina si fronteggiano in una strada all'ingresso di piazza Tahrir. Secondo fonti sanitarie sono 26 gli agenti rimasti intossicati e 25 i manifestanti.



YouTube blocca la visione del film in Egitto e Libia

Il sito di condivisione di video YouTube ha reso noto di aver bloccato l'accesso in Libia e in Egitto al film anti-islamico "L'innocenza dei musulmani" che ha provocato le violenze anti-americane negli ultimi giorni.



Il film resta visibile altrove. "Data la situazione molto difficile in Libia e in Egitto, abbiamo temporaneamente bloccato l'accesso (al film) in questi due paesi - si legge in un comunicato di YouTube, di proprieta' di Google -. Noi pensiamo alle famiglie delle persone uccise negli attacchi in Libia".



"Noi lavoriamo per creare una comunità che tutto il mondo apprezzi e che permetta a ciascuno di esprimere un'opinione differente - prosegue la nota -. E' una sfida, poiché quello che è senza problemi per un paese, puo' essere offensivo per un altro. Questo video, largamente disponibile su internet, rientra nella nostra linea di condotta e restera' quindi su YouTube".