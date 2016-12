foto Ansa

- Disordini a Gaza e a Tunisi in manifestazioni contro il film anti-Islam. Nella capitale tunisina gli integralisti islamici hanno dato vita a una sassaiola contro l'ambasciata Usa prima di essere costretti dalla polizia ad allontanarsi. Molti indossavano casacche nere e avevano in testa fazzoletti con versetti del Corano. A Gaza alcuni fondamentalisti sono scesi in piazza con spade e bastoni scandendo lo slogan "Vergogna a chi insulta il profeta".