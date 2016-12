foto Twitter

19:48

- A San Francisco, Apple ha alzato il sipario per mostrare al mondo il suo iPhone 5 nuovo fiammante. "Un gioiello, il prodotto migliore che abbiamo mai creato", ha detto presentandolo Philip Schiller, vicepresidente marketing di prodotto del colosso di Cupertino. Interamente costruito in vetro e alluminio, l'iPhone 5 ha uno schermo di quattro pollici ed è in grado di supportare la connessione 4G Lte.