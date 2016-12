foto Reuters

14:06

- Il presidente americano, Barack Obama, ha condannato con forza "l'attacco scellerato" al consolato statunitense a Bengasi in cui, ha riferito, sono morti l'ambasciatore Usa in Libia e altri tre cittadini americani. Obama ha ordinato all'Amministrazione di fornire tutte le necessarie misure di sicurezza per il personale americano in Libia e di aumentare la protezione delle missioni diplomatiche in tutto il mondo.