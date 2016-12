Pakistan, incendio in fabbrica: quasi 300 morti

foto Reuters Correlati Le immagini del rogo a Karachi

15:05 - E' di quasi 300 morti il drammatico bilancio delle vittime di un incendio scoppiato in una fabbrica tessile a Karachi, in Pakistan. Secondo la polizia, però, ci potrebbero essere ancora altri corpi. Solto dopo 18 ore di lavoro i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a entrare nella fabbrica. Soltanto 50 cadaveri sono stati identificati, mentre gli altri sono irriconoscibili in quanto completamente carbonizzati.

La polizia, ha detto il capo Iqbal Mehmood, ha emesso un mandato di cattura nei confronti del proprietario della fabbrica, che per ora risulta introvabile.



La palazzina che ospitava la fabbrica, alta tre piani, era infatti priva di uscite di sicurezza. Da quanto appreso, sembra dunque che l'incendio scatenatosi abbia trasformato l'edificio in una trappola mortale per i lavoratori che si trovavano all'interno.



I pompieri hanno scoperto decine di cadaveri "in una grande stanza nel seminterrato dell'edificio" completamente bruciata e invasa dalla cenere. I corpi portati all'ospedale civico, dicono fonti mediche, presentano gravi ustioni e almeno 65 lavorati hanno gli arti spezzati nel tentativo di sfuggire al fuoco saltando dalle finestre mentre altri sono morti per soffocamento. Alcune finestre ai piani bassi erano protette da grate che hanno reso più difficile la fuga.



Poche ore prima, un altro incendio in una fabbrica di scarpe aveva causato la morte di 21 persone a Lahore, vicino al confine con l'India: il bilancio delle due tragedie porta così il numero di vittime a oltre 300.